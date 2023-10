*Primarul Daniel Cristian Stan a facut un apel pentru a promova municipiul si judetul in cadrul Concursului "Regio, pasaport spre dezvoltare in Sud-Muntenia!"Municipiul Targoviste si judetul Dambovita se pregatesc pentru un nou pas catre dezvoltare si progres, cu sprijinul cetatenilor si al comunitatii. Primarul Daniel Cristian Stan a facut un apel pentru a promova municipiul si judetul in cadrul Concursului "Regio, pasaport spre dezvoltare in Sud-Muntenia!".Startul concursului pentru ... citeste toata stirea