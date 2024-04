Dezvoltarea Targovistei capata amploare

*Echipa municipalitatii, alaturi de echipajele de lucru de la Eco-Sal Targoviste, au pus in pamant nu mai putin de 450 de ciresi japonezi, aducand o nota de culoare si eleganta pe cele doua parti ale bulevarduluiPentru a imbogati peisajul urban si de a promova ecologia, Primaria Targoviste a demarat o ampla actiune de plantare pe bulevardul Regele Ferdinand, in zona Dambovita Mall. Echipa municipalitatii, alaturi de echipajele de lucru de la Eco-Sal Targoviste, au pus in pamant nu mai putin ... citește toată știrea