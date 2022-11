DGASPC Dambovita cauta doua case pentru a le transforma in servicii sociale de tip locuinta maxim protejata

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita cauta 2 case generoase, in municipiul Targoviste sau in localitatile limitrofe, pana la 25 km distanta. Acestea vor fi achizitionate si transformate in servicii sociale de tip locuinta maxim protejata: Locuinta maxim protejata Luca si Locuinta maxim protejata Matei, care vor fi organizate si dotate conform standardelor minime de calitate si vor functiona in structura institutiei. Fiecare locuinta maxim protejata va fi ... citeste toata stirea