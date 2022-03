Dimineata cu accidente rutiere in judetul Teleorman

Doua accidente de circulatie, in aceasta dimineata, pe soselele din judetul Teleorman. Doua femei, de 33 si 34 de ani, au ramas blocate in masinile pe care le conduceau. Acestea au primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa extragerea dintre fiarele contorsionate, apoi au fost transportate la spital.Primul eveniment rutier a avut loc in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor A. Ghica cu M. Filipescu. Au fost implicate doua ... citeste toata stirea