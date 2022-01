Din 26 ianuarie a.c., in Romania, incepe procesul de vaccinare al copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani.Potrivit declaratiilor medicului Valeriu Gheorghita, coordonator al Campaniei Nationale de Vaccinare Anti-COVID-19, din peste 1.200.000 de copii din aceasta categorie, in jur de 250.000 se vor vaccina. Cifrele sunt obtinute in urma unor sondaje.Astfel, tara noastra a contractat 550.000 de doze ... citeste toata stirea