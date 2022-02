Din ce cauza au ars chiliile Manastirii Nucet? Ce au descoperit pompierii!

In data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 21:12 pompierii damboviteni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul chiliilor din cadrul Manastirii Nucet.In momentul sosirii primelor echipaje la locul incendiului, acestea au constatat ca focul se manifesta pe o suprafata de cca. 500 mp.Din fericire nu au fost inregistrate victime ca urmare a incendiului. In manastire se aflau 5 maicute care s-au autoevacuat, iar in spatiile destinate pentru cazare nu erau persoane. ... citeste toata stirea