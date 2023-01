Din toamna, Gradinita din cartierul targovistean Sagricom va primi 60 de prescolari

Proiectul constructiei gradinitei din cartierul targovistean Sagricom a fost finalizat. Din toamna, trei grupe, 60 de prescolari vor putea sa-si desfasoare activitatea in aceasta unitate, noua locatie facand parte din structura gradinitei Nr.9. Aici, administratia locala a demerat un proiect de la zero, imobilul fiind construit de la zero, cladirea avand doua etaje, trei clase de curs, grupuri sanitare, bucatarie si sala de masa si odihna, spalatorie, si tot ceea ce este necesar pentru ca cei ... citeste toata stirea