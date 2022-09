Discursuri emotionante, lansari de carte si romante in prima auditie la sedinta festiva a CLM Targoviste

Este scris, pe 8 septembrie, de Sfanta Marie Mica, nunicipiul Targoviste imbraca haine de sarbatoare. In fosta Cetate de Scaun a Esarii Romanesti, de zeci de ani, traditia este respectata cu sfintenie, indiferent de oranduirea politica si administrativa. Ziua Cetatii este a tuturor targovistenilor, nu are culoare politica, iar adversitatea doctrinara, de concepte, de ambitii si orgolii este lasata deoparte. Sunt scoase in fata lucrurile bune, parca sunt clipele in care perlele slefuite sau ... citeste toata stirea