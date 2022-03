Dispar merele de Voinesti. Costurile de productie si importurile ii duc la sapa de lemn pe pomicultori

Costurile de productie a merelor au crescut de la an la an, iar celebrul soi "Frumosul de Voinesti" este pe cale de disparitie. Pomicultorii trag un semnal de alarma si spun ca, daca preturile continua sa creasca, nu vor avea alta solutie decat sa lase pomii neingrijiti sau sa vanda terenurile. Situatia este cu atat mai ingrijoratoare in contextul razboiului din Ucraina, care va angrena scumpiri pe toate planurile, mai cu seama a motorinei care este folosita la stropiri, dar si a solutiilor ... citeste toata stirea