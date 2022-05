Distractie si voie buna la Ulmi Fest 2022! Primaria organizeaza Zilele Comunei!

Dupa o pauza impusa de pandemia de COVID-19, administratia locala a comunei Ulmi "da drumul" la distractie. Astfel, pe 12 iunie a.c., cu mic, cu mare, toata lumea este asteptata sa sarbatoreasca Zilele Comunei.Programul pregatit de primarie este unul variat, plin de surprize, muzica si voie buna."Cu bucarie va anuntam ca in acest an am putut organiza Ziua Comunei Ulmi - "Ulmi Fest 2022"! Va asteptam pe toti sa petrecem impreuna de Rusalii, in data de 12 iunie 2022, incepand cu orele 12:00, ... citeste toata stirea