DN 71 Baldana - Targoviste pe 4 benzi, gata in 2026

* "Zona de nord, de la Targoviste catre Sinaia, este in plina faza de proiectare, speram noi ca in aceasta primavara sa obtinem aprobarea proiectului de autorizare a construirii, astfel incat si acolo sa poata sa inceapa lucrarile in cursul acestui an"Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu a anuntat ca se fac ultimele demersuri pentru inceperea lucrarilor de extindere la 4 benzi a DN 71 Baldana-Targoviste. Acesta a mai spus ca se va derula si procedura de expropriere ... citește toată știrea