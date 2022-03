Doamnele social democrate dambovitene, mobilizare si strangere de ajutoare pentru cetatenii din Ucraina

In cursul zilei de ieri, doamnele din Organizatia Femeilor Social Democrate Dambovita au predat ajutotoarele colectate pentru cetatenii refugiati din Uceaina catre Crucea Rosie. Aceastea s-au mobilizat exemplar pentru a fi alaturi de toti cei care au fugit din calea razboiului."O tragedie se petrece la un pas de noi, iar victimele acesteia au nevoie de toata sustinerea noastra!Femei cu copii in brate isi parasesc casele si vin in tara noastra pentru ca vor sa isi salveze vietile. Suntem mame ... citeste toata stirea