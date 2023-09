Doi barbati din comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, in varsta de 36 si 37 de ani, au ajuns, astazi - 12 septembrie 2023, dupa gratii pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie. Potrivit IPJ Giurgiu, Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale a exercitat din oficiu actiunea penala, in lipsa plangerii persoanei vatamate, iar instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.Primul caz de violenta in familie s-a petrecut in dimineata zilei de 9 septembrie, in ... citeste toata stirea