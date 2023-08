Doi barbati din judetul Arges, in varsta de 37 si 49 de aniau fost gasiti cazuti intr-o fosa aflata in constructie, in satul Saticu de Jos, comuna Rucar. Salvatorii sositi la fata locului au inceput imediat manevrele de resuscitare.Din pacate, unul dintre barbati, cel de 49 de ani, a fost declarat decedat. Pentru celalalt s-a reusit restabilirea activitatii cardiace si a fost transportat la ... citeste toata stirea