O tragedie s-a consumat, in aceasta dimineata, intr-un bloc din Micro 9, din Targoviste. Doi batrani, de aproximativ 85 de ani, au fost gasiti decedati in apartamentul in care locuiau, situat pe strada Virgil Draghiceanu, la etajul 1.Alarma a fost data de un fizioterapeut care venea frecvent sa le faca masaj. Astazi, batranii nu au raspuns la usa. Maseorul si-a dat seama ca s-a intamplat ceva si a ... citeste toata stirea