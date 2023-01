Doi copii si cinci adulti, raniti in interval de cateva minute pe soselele din Arges

Doua accidente rutiere, in aceasta dupa-amiaza, in judetul Arges, la cateva minute unul de celalalt. La fata locului au actionat pompierii si mai multe echipaje medicale SMURD si SAJ.Primul eveniment a fost anuntat in jurul orei 13:41, pe teritoriul localitatii Priboieni. Au fost implicate doua autoturisme. Echipele de interventie au gasit cinci victime, trei adulti si doi copii. Potrivit ISU Arges, unul dintre soferi, un barbat de 22 de ani, a fost gasit incarcerat, constient, dar in stare ... citeste toata stirea