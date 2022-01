Doi morti intr-un incendiu de casa in comuna Selaru, mama si fiu

Clipe de groaza, azi-noapte, in comuna Selaru, judetul Dambovita. Pompierii chemati sa stinga un incendiu de casa in satul Glogoveanu au gasit in interiorul imobilului cuprins de foc doua persoane decedate, mama si fiu.Femeia, in varsta 82 de ani, era nevazatoare si nedeplasabila, iar fiul, de aproximativ 44 de ani, se pare ca a incercat sa iasa din casa, probabil sa solicite ajutor. A fost gasit cazut in apropierea usii.La fata locului au intervenit echipaje ... citeste toata stirea