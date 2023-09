Doi motociclisti, in varsta de 37 si 50 de ani, au decedat, astazi - 2 septembrie 2023, ca urmare a unor accidente de circulatie petrecute pe DN7, pe teritoriul comunei Valea Mare, si in poligonul auto din Ulmi.Evenimentele rutiere au avut loc la scurt timp dupa ora 10:00. Motociclistul de 37 de ani a intrat in coliziune cu un autoturism, pe DN7. ... citeste toata stirea