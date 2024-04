Doi soferi raniti intr-un accident de circulatie, la Cojasca

*Accident rutier produs in localitatea Cojasca*In aceasta seara, 6 aprilie, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime in localitatea Cojasca.Din primele verificari efectuate_, politistii au constatat ca un tanar, de 18 ani, din comuna Butimanu, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ ... citește toată știrea