Doi tineri din Lunguletu au fost retinuti pentru talharie calificata

Doi tineri, in varsta de 18 ani, din comuna Lunguletu, judetul Dambovita, banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentati in fata procurorilor in vederea dispunerii masurilor legale.Potrivit IPJ Dambovita, cei doi au patruns, in noaptea de 6 februarie 2022, in locuinta unui barbat din Potlogi, pe care l-au agresat fizic, apoi i-au furat 10.000 de lei dintr-o borseta.Pentru a nu deveni victima unei talharii, politistii ... citeste toata stirea