Potrivit presedintelui Corneliu Stefan, 4 din cele 5 lucrari finantate de Consiliul Judetean Dambovita prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala in comuna Doicesti sunt aproape de finalizare Cele 5 proiecte au o valoare insumata de aproximativ 10.000.000 de lei, iar din aceasta Consiliul Judetean asigura 4.800.000 de lei. Asadar, cele 4 proiecte care vor fi finalizate in perioada imediat urmatoare sunt: - Modernizarea de drumuri in comuna - 2.700.000 de lei; - Asigurare scurgeri de ape ... citeste toata stirea