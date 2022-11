"Doneaza sange! Salveaza o viata!" alaturi de jandarmii damboviteni

Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita si Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri s-au alaturat campaniei umanitare de donare de sange initiata, la nivel national, de Patriarhia Romana si astazi, 10 noiembrie a.c., s-au prezentat in numar mare la sediul inspectoratului pentru a dona sange.Activitatea se desfasoara in contextul nevoii reale de sange pentru transfuzii in spitalele din Romania, in scopul constientizarii cetatenilor asupra ... citeste toata stirea