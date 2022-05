Doneaza sange si primesti abonament la UNTOLD sau Neversea! Detalii aici!

In perioada 14 mai - 3 iulie 2022, se desfasoara, in toate centrele de transfuzii din tara dar si in caravane mobile, cea de-a opta editie a campaniei de donare de sange BLOOD NETWORK, initiata de organizatorii UNTOLD si Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume."Cei care doneaza sange la caravana mobila, intre orele 08:00 si 14:00, si se inscriu in baza de date "Si Eu Donez" (reteaua.sieudonez.ro) primesc un abonament la UNTOLD sau Neversea 2022 si tichete de ... citeste toata stirea