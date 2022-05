Doua accidente grave in Ialomita. O persoana a decedat si alta a fost gasita inconstienta

Astazi - 29 mai 2022, in jurul orei 16:47, pompierii militari de la ISU Ialomita, Detasamentul Urziceni, au intervenit la un accident rutier petrecut DJ 102 H, in localitatea Grindu. La fata locului a fost trimis si un elicopter SMURD.Doua persoane au fost ranite grav in urma acestui eveniment. Una dintre ele, o femeie, pasagera in masina avariata, inconstienta, a fost preluata de echipajul elicopterului SMURD si transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Capitala. Se pare ... citeste toata stirea