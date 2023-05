La data de 10 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, in localitatile Targoviste si Aninoasa, la domiciliile a doua femei de 44 si 41 de ani. Cele doua persoane sunt cercetate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru comiterea infractiunii de delapidare. Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca ... citeste toata stirea