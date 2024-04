Doua firme din Baleni vindeau solutii fitosanitare in mod ilegal! Unele produse erau expirate

La data de 21 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in colaborare cu specialisti din cadrul Oficiului Fitosanitar Dambovita, au efectuat verificari pe linia substantelor si produselor pentru protectia plantelor la un targ care se desfasoara saptamanal pe raza comunei Baleni. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca doua societati comerciale detineau in vederea comercializarii produse pentru protectia plantelor din categoria ... citește toată știrea