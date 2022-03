Doua TIR-uri s-au ciocnit violent pe o sosea din judetul Arges

Doua autotrenuri cu remorca au intrat in coliziune, azi-noapte, pe o sosea din judetul Arges. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Albota. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, ci doar pagube materiale - ne informeaza ISU Arges.Pompierii argeseni au intervenit noaptea trecuta si in cazul unui accident petrecut in Micesti. Un autoturism a lovit un stalp din beton, dupa care a ajuns intr-un canal adanc de aproximativ 2 metri. Soferul, un tanar de 27 de ani, era singur in masina si ... citeste toata stirea