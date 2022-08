Dragomiresti: Asfaltarea retelei de drumuri comunale, aproape de finalizare

Primarul comunei Dragomiresti, Dragos Vladulescu, are in permanenta atentie infrastructura rutiera a comunei. Si acest lucru nu este tocmai usor. Vorbim de peste 40 de kilometri de drumuri comunale si strazi laterale, ulite, cum inca le numesc oamenii de la tara.Una dintre ultimele investitii in reteaua stradala a fost definitivata de curand. Este vorba despre reabilitarea si asfaltarea unui segment din strada Bisericii, care leaga acea zona de sat cu DN 72, Targoviste-Campulung. Pusa la ... citeste toata stirea