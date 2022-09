Dragomiresti: Continua lucrarile de extindere a retelei de gaze. Ordin de incepere si pentru canalizare!

Primaria Dragomiresti continua investitiile in infrastructura de gaze naturale, asa cum isi doresc locuitorii comunei chiar daca pretul a crescut in ultimul an. Spun oamenii ca nici costurile pentru incalzirea cu lemne nu au stat pe loc.Luna aceasta, ne informeaza edilul Dragos Vladulescu, au demarat lucrarile pentru extinderea retelei de gaze naturale pe strada Puntii din satul Rancaciov. Reamintim faptul ca, in aceasta vara, au demarat investitii similare in Mogosesti si Ungureni, la acest ... citeste toata stirea