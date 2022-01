Drum de centura pentru municipiul Moreni, un nou proiect asumat de presedintele CJ Dambovita

Consiliul Judetean Dambovita urmeaza sa demareze procedurile necesare pentru construirea unui drum de centura pentru municipiul Moreni - a anuntat presedintele Corneliu Stefan, care a discutat deja cu primarul Constantin Dinu in vederea identificarii celui mai bun traseu."Voi veni cu o propunere de hotarare in Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea studiului de fezabilitate, in urma acestuia reiesind lungimea traseului, eventualele poduri, pasaje, intersectii, dar, foarte important, ... citeste toata stirea