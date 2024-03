Drum de interes local, inaugurat in comuna Matasaru

Astazi, administratia locala a comunei Matasaru, in mod oficial, a inaugurat asflatarea unuit tronson de drum, cu o lungime de 1,7 km, situat in localitatea Salcioara. Este un obiectiv de investitii realizat cu sprijinul Consiliul Judetean Dambovita, prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala, o asociere in cadrul careia fiecare parte contribuie cu 50% din suma. Proiectul s-a ridicat la suma de 2,3 milioane de lei. "Este un proiect foarte important pentru noi si pentru comunitatea locala, cu ... citește toată știrea