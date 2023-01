Drum modern intre Runcu si Rau Alb. A fost lansata licitatia publica

Consiliul Judetean Dambovita a scos la licitatie, astazi - 4 ianuarie 2023, in cea de-a doua zi de lucru din acest an, proiectul care vizeaza reabilitarea drumului care leaga comunele Runcu si Rau Alb. Vorbim despre o promisiune a presedintelui Corneliu Stefan care, iata, intra in linie dreapta.Investitia se ridica la 15,2 de milioane de lei, din care 9 milioane de lei au fost accesati prin Programul National "Anghel Saligny", iar diferenta de 6,2 milioane de lei va fi alocata din bugetul CJ ... citeste toata stirea