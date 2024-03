Drum pe 4 benzi ce va lega Autostrada A1 de orasul Titu

Saptamana trecuta, in sedinta, Guvernul a aprobat indicatori tehnico-economici pentru un proiectul ce va avea in vedere un tronson de drum pe patru benzi care va lega autodtrada A1, Bucuresti-Pitesti, de orasul Titu. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, investitia se ridica la aproximativ 480.000.000 de lei, iar lucrarile de executie vor fi scoase la licitatie publica in cel mai scurt timp. Drumul, care va avea o lungime de aproximativ 14 km, va incepe de la ... citește toată știrea