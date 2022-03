Drumul care ii duce pe soferi direct la "marea din Bucegi" va fi refacut. Va face concurenta Transbucegiului

Drumul Judetean 714, din Bucegii damboviteni, care face legatura intre DN 71 - Sanatoriul Moroieni - Lacul Bolboci - Cheile Tatarului, va intra in reabilitare. In acest moment drumul este de pamant, iar autoritatile promit ca in cel mai scurt timp vom avea o noua sosea superba care duce in inima Bucegilor, facand concurenta Transbucegiului.Consiliul Judetean Dambvita a semnat, miercuri, un proiect in valoare de 8 milioane de lei pentru reabilitarea DJ 714, iar lucrarile vor demara imediat ce ... citeste toata stirea