Drumul din munte a fost inchis din cauza viscolului

Circulatia pe DJ 713, suspendata din cauza viscolului. Avand in vedere ca, in zona montana inalta a judetului Dambovita, conditiile meteorologice sunt nefavorabile, in sensul ca se inregistreaza viscol puternic si caderi abundente de zapada, Consiliul Judetean Dambovita a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pe DJ 713, sectorul Cabana Dichiu - intersectie drum de acces Cabana Piatra Arsa.Potrivit atentionarilor Administratiei Nationale de Meteorologie, de cod portocaliu, ninsori ... citeste toata stirea