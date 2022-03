Drumul Expres Bucuresti - Targoviste

❚ Proiectul prevede ca fiecare dintre cele 4 variante de traseu, in lungime de aproximativ 60 km, sa porneasca din drumurile radiale ale Autostrazii A0, in prezent aflata in dezvoltare, si sa ajunga la Inelul 2 de Centura al municipiului TargovisteIeri, 17 martie 2022, in cadrul unei intalniri ce a avut loc la sediul Consiliului Judetean Dambovita, presedintele Corneliu Stefan a anuntat ca proiectul pentru realizarea DX Bucuresti - Targoviste, ca factor de baza in sporirea eficientei ... citeste toata stirea