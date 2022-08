Drumul Expres Bucuresti-Targoviste a primit aviz favorabil pentru studiul de prefezabilitate

Drumul Expres Bucuresti -Targoviste trece de la stadiul de vis la realitate. Dupa cum ne anunta Ionut Savoiu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, drumul este in grafic cu evolutia proiectarii si incepe sa devina o investitie matura pentru a avea acces la finantarea europeana."Dupa obtinerea avizului, proiectantul poate incepe faza de elaborare a studiului de fezabilitate care, contractual, este programat sa se incheie in februarie 2024. Atunci vor fi create premisele obtinerii ... citeste toata stirea