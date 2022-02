DSP Dambovita face precizari referitoare la eliberarea deciziilor de izolare si de carantina

Directia de Sanatate Publica Dambovita elibereaza decizii de izolare doar in cazul in care o persoana confirmata ca fiind infectata cu COVID-19 refuza sa ramana izolata la domiciliu sau in spital , conform indicatiilor medicale primite.Directia de Sanatate Publica Dambovita continua sa elibereze decizii de carantina pentru persoanele care sunt declarate contacti directi cu o persoana infectata confirmata , contactii fiind stabiliti prin ancheta epidemiologica.Concediile medicale pentru ... citeste toata stirea