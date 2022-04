DSP Dambovita, sfaturi pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare

Directia de Sanatate Publica Dambovita informeaza cetatenii ca prima masura de prevenire a toxiinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale, cand se comercializeaza o cantitate mai mare de produse de origine animala si de oua, presupune achizitionarea acestor produse doar din surse autorizate. De asemenea, este necesar ca persoanele care au urmat Postul Pastelui sa reia progresiv alimentatia de origine animala."Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada, ... citeste toata stirea