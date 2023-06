Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor din judetul Dambovita au efectuat verificari in supermarketurile din municipiul Targoviste si au prelevat probe pentru a determina continutul de reziduuri de pesticide si nitrati la legumele si fructele expuse la comercializare, avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media in legatura cu substantele periculoase pentru sanatate din produsele agricole comercializate catre populatie.Potrivit sefului DSVSA Dambovita, au fost ... citeste toata stirea