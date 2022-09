Dubla tragedie la Gaesti. Mama copilasului inecat in piscina a fost gasita spanzurata

O dubla tragedie a facut inconjurul tarii. La Gaesti, aseara, un copil de aproape cinci anisori, scapat o clipa din ochii mamei, a intrat in piscina familiei si s-a inecat. Echipa medicala sosita la fata locului a efectuat minute in sir manevrele de resuscitare. Din pacate, fara succes.Au fost momentele critice, in care tanara mama, distrusa de durere si poate de vina, a fugit de acasa derutata, fara o tinta precisa. Intregul sau univers era ... citeste toata stirea