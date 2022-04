DUMINICA FLORIILOR LA CATEDRALA DIN TARGOVISTE

Cu prilejul sarbatorii Intrarii Domnului in Ierusalim sau a Floriilor, cum mai este cunoscuta, in ziua de duminica, 17 aprilie 2022, foarte multi credinciosi din Municipiul Targoviste au luat parte la Sfanta Liturghie, savarsita de Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de un sobor de preoti si de diaconi, la Catedrala din Targoviste.In cuvantul sau, Mitropolitul Nifon a vorbit despre semnificatia teologica a intrarii in Ierusalimul pamantesc a Domnului nostru ... citeste toata stirea