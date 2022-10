DUMINICA VA FI RESFINEsITA BISERICA MANASTIRII VIFORATA

Duminica, 30 octombrie 2022, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon va savarsi slujba de resfintire a bisericii Manastirii Viforata, ctitorie voievodala din anul 1530, in prezenta unor oficialitati nationale, judetene si locale, cu participarea unui mare numar de credinciosi.Resfintirea bisericii manastirii, cu hramurile Nasterea Maicii Domnului si Sf. Mare Mucenic Gheorghe, are loc dupa ce, in perioada anilor 2015-2022, la initiativa si sub indrumarea Inaltpreasfintiei ... citeste toata stirea