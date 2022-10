Echipa PSD Dambovita a inceput conferintele de alegeri in organizatiile locale

Incepand cu ziua de vineri, 9 septembrie a.c., echipa de conducere a PSD Dambovita si-a reluat deplasarile pe teren, intalnirile cu activul de partid din localitatile judetului, dand astfel startul conferintelor de alegeri in organizatii."Am dat startul conferintelor de alegeri in organizatiile PSD Dambovita! Timp de doua luni, in fiecare comuna, oras sau municipiu, membrii social-democrati isi vor desemna conducerea locala pentru urmatorii 4 ani. Valea Dambovitei este prima zona unde au fost ... citeste toata stirea