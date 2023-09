In zi cu mare insemnatate religioasa, Nasterea Maicii Domnului, pastrand traditia, in judetul Dambovita au fost organizate targuri anuale sau au fost organizate zile ale comunelor. La toate aceste evenimente a fost prezenta si echipa Partidului Social Democrat. Astfel, ziua a inceput la Targoviste, de Zilele Cetatii, si a continuat in patru localitati, si anume: Brezoaele, Cornatelu, Ocnita si Tatarani. "Prilej de sarbatoare azi in tot judetul Dambovita! Am intampinat Marea Sarbatoare a ... citeste toata stirea