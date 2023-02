Echipa romanilor continua sa salveze vieti in Turcia

In dimineata zilei de ieri, in zona de interventie indicata de autoritatile turce, salvatorii romani au identificat o persoana constienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.Dupa mai multe ore de interventie, in site-ul de actiune al salvatorilor romani, s-a inregistrat o replica cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter, fapt care a dus la modificari ale elementelor prabusite, ingreunand astfel misiunea de salvare a adolescentului. S-a solicitat in sprijin un excavator pentru ... citeste toata stirea