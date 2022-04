Echipa Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste s-a marit cu inca 12 medici

Inca 12 medici, de diferite specializari, au inceput sa-si desfasoare activitatea in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste."Avem inca 12 colegi noi, 12 medici pe care-i vedeti, astazi, la conferinta de presa, in echipa noastra din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta. Va aduc aminte, acum 9 luni am adus inca 11 medici si 1 farmacist; in numai 9 luni de zile, am angajat la Spitalul Judetean 24 de cadre noi. Cred ca este o performanta, in ultimii 30 de ani, pentru Spitalul Judetean ... citeste toata stirea