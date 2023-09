Pucioasa este un oras intr-o continua transformare. Dupa o lunga perioada de stagnare socio-economica si edilitara, urbea de sub Dealul Patranei a inceput sa renasca. Procesul este unul neintrerupt.Imi amintesc ca, in primul dialog pe care l-am purtat cu Costi Ana, la preluarea primului mandat de primar, in anul 2016, a spus, cu oarece patima in exprimare, ca telul sau este de a da o fata noua orasului, de a-l readuce, ca odinioara, in prim-planul interesului national. Pana acolo mai este, ... citeste toata stirea