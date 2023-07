Asociatia Chindia Jurasic Park implementeaza in perioada 1 - 31 iulie 2023, in parteneriat cu Asociatia Ecologica Floare de Colt si cu finantare din partea Primariei Municipiului Targoviste, proiectul "EDUCAEsIE NON-FORMALA PENTRU TINERET". Scopul proiectului este ridicarea nivelului de cunostinte al tinerilor din municipiul Targoviste prin participarea la activitati de educatie non-formala, in domeniul turismului montan specializat.Astfel, in perioada 17-21 iulie 2023, pe versantul prahovean ... citeste toata stirea