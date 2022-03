El este Alexandr, copilul nascut in Ucraina in aceeasi zi cu razboiul si aflat acum in pribegie...

Jandarmeria Romana ne dezvaluie, intr-o postare pe Facebook, povestea unei fotografii de la granita, de fapt povestea unui copil din Ucraina care s-a nascut in aceeasi zi cu razboiul. Alexandr a ajuns astazi in Romania, unde i-a fost "casa", pentru aproape doua ore, masina preotului militar Cristian Silaghi, din cadrul IJJ Satu Mare, care sprijina, in aceste zile, alaturi de jandarmii din toata tara, efortul autoritatilor romane de a oferi asistenta cetatenilor ucraineni."Spre seara, l-am ... citeste toata stirea